خالد البلطان : انهيار العقار كلمة غير وطنية وهذه نصيحتي لمن يريد الشراء!

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رجل الأعمال خالد البلطان، أن حديث الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري عن العقار غير سليم وغير منطقي، ووصفه للعقاريين بـ”الترابيين” إهانة لا يقبلها.

وأضاف البلطان خلال حواره إلى برنامج “الليوان” على قناة روتانا خليجية، أن “من 10 سنوات يبشرون الناس بانهيار العقار وما صار شيء.. والله اتضحك على الناس كثير ولو أنهم أخذوا بالأقساط من هذا الوقت كانوا الآن امتلكوا!”.

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وتابع أن كلمة “انهيار العقار” تحزنه جدًّا، لأنها كلمة غير وطنية، موجهًا نصيحة بقوله: متى توفرت لك القدرة على تملك منزل العمر اشتري فورًا.. لا تؤجل أو تسوّف أو تصدق من يقول لك إن العقار سوف ينخفض أو ينهار.

وشدد خالد البلطان على أن العقار بوابة التجارة، ولا توجد تجارة تمر إلا عن طريق العقار، وأن سوق العقار في تحسُّن، ولا يعاني من الكساد.

ولفت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيصبح اللاعب رقم 1 في سوق العقار في الفترة القادمة، وسيتغير شكل العقارات والحياة تمامًا خلال 10- 15 عامًا.