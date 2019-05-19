الكهرباء تتدخل بعد انقطاع الخدمة بعقلة الصقور في القصيم بسبب العواصف

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - القصيم

اعتذرت السعودية للكهرباء بشأن انقطاع الكهرباء عن مشتركيها بعقلة الصقور في منطقة القصيم؛ وذلك نتيجة العواصف القوية التي تعرضت لها المنطقة.

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وقالت الشركة: إنها تعمل على إجراء تفقد وإصلاح قد يتطلب عمل إطفاءات لمعالجة الشبكة.

وقبل أيام قليلة، أكدت السعودية للكهرباء سقوط برج الدايرة 902- 8802 في وادي الرمة بمنطقة القصيم؛ بسبب العواصف الشديدة، وتم استبداله بمؤقت، حيث قالت الكهرباء: إن الخدمة لكافة المشتركين لم تتأثر، مهيبةً بالمارة توخي الحذر أثناء الرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

وتتعرض بعض مناطق المملكة لأحوال جوية غير مستقرة تسببت في تلفيات عامة وخاصة، وغرق بعض الشوارع؛ ما دعا الدفاع المدني إلى توجيه تحذيرات بشأن الحالة.