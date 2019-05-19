تسجيل وزارة الدفاع لخريجي الثانوية 1440 عبر بوابة القبول الموحد لرتبة ملازم

رابط تسجيل وزارة الدفاع لخريجي الثانوية العامة 1440 تخصص علوم طبيعة، للتسجيل في الكليات العسكرية بناء على ما جاء من شروط وتعليمات وضعت على بوابة القبول الموحد، لتعيين الخريجين من كلية الملك عبد العزيز الحربية بالرياض، وكلية الملك فهد البحرية بالجبيل، وكلية الملك فيصل الجوية بالرياض، وكلية الملك عبد الله للدفاع الجوي بالطائف على رتية ملازم، وتقرر بداية التسجيل في الكليات العسكرية من اليوم الأحد 14 رمضان 1440، وستعلن نتائج القبول والتسجيل على بوابة القبول فور الانتهاء من إجراءات التقديم الإلكتروني لطلابات الخريجين من الثانوية.

أوضحت وزارة الدفاع أن نتائج اختبار القدرات والتحصيل وكفايات اللغة الانجليزية، ستدل ضمن عناصر المفاضلة، ودعت الخريجين لإتمام عملية التسجيل وتتوالي الوزارة التنسيق مع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي في هذا الشأن، وتم وضع شروط عامة للقبول والتسجيل، وشروط تخص الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية، وتلك تخص الكلية الجوية، ليتعرف عليها الخريج قبل إدخال بيانات والبدء في تسجيل وزارة الدفاع للثانوية.

تعليمات تسجيل وزارة الدفاع لرتبة ملازم

بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع السعودية، وضعت الشروط والضوابط الخاصة بالقبول والتسجيل لمن يرغب من خريجي الثانوية العامة 1440، في تقديم طلبا الالتحاق بواحدة من الكليات العسكرية، وعلى الخريجين الدخول على رابط البوابة ومن ثم التعرف على الشروط العامة والشروط التي تخص بعض الكليات دون غيرها، قبل بدء التفكير في تسجيل وزارة الدفاع لخريجي الثانوية.

المستندات المطلوبة ومزايا الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية، كان لها شق أخر من حيث ما يتوافر من بيانات، حتى توضيح بعض الاستفسار المتوقع صدورها عن المتقدمين بطلب القبول والتسجيل، فقد تم الإشارة إليها، وجميعها ستدونها على رابط التسجيل في وزارة الدفاع.

رابط التسجيل في وزارة الدفاع لخريجي الثانوية

تعليمات القبول والتسجيل يمن الإطلاع عليها من رابط بوابة القبول الموحد، موقع وزارة الدفاع للتسجيل الإلكتروني، وإدخال بيانات الخريجين والتعرف على تعليمات إدخال بيانات المرشح.

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