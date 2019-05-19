شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل صكوك المنح للورثة.. حضور أحدهم يكفي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، جميع المحاكم وكتابات العدل بتسجيل صكوك المنح باسم الورثة المثبتين بصك حصر الورثة عند حضور أحدهم لدى كاتب العدل دون طلب وكالات من البقية؛ تيسيرا لهم وتقليلا لتدفق القضايا على المحاكم.

وياتي ذلك تماشيا مع ما ورد في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة الثامنة والعشرين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية (يحق لأحد الشركاء من عقار طلب صك الاستحكام له ولشركائه ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أو غيره).

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ويأتي هذا التوجيه ليقضي على معاناة عقود زمنية طويلة كانت تعاني منها المحاكم السعودية والورثة معا ليسجّل حدا فاصلا لمعاناة طويلة.

من جهة ثانية، جددت وزارة العدل تأكيدها للمتقدمين على وظائفها المعلنة أخيرا على المرتبة السادسة للرجال والنساء بضرورة اجتيازهم اختبار القدرة المعرفية الذي سيجريه المركز الوطني للقياس والتقويم «قياس».

وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل في الاختبار سيبدأ اليوم (الأحد)، عبر بوابة «قياس» ويستمر لمدة أسبوع.