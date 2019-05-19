شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تواصل برامجها الدعوية حول العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برامجها الدعوية حول العالم، حيث ألقى موفد الوزارة لدى الكاميرون الشيخ أحمد بن مناحي الدلبحي، خطبة الجمعة في جامع مركز خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة ياوندي، بحضور عدد من الوزراء والسفراء المسلمين في العاصمة ياوندي.

كما قام موفد الوزارة في مدينة ساوبرناردو في البرازيل الشيخ بدر الشمري، بزيارة للمجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل، والتقى برئيس المجلس الدكتور عبدالحميد متولي، وأعضاء المجلس، حاثاً الجميع على التعاون والاجتهاد في الدعوة إلى الله ونشر العلم ونشر محاسن هذا الدين، وتبيينه للناس بمفهومه الصحيح وبفكره الوسطي المعتدل، الذي يدعو إلى السماحة والرحمة والتعاون على كل برّ والنهي عن كلّ إثم.

وفي مدينة نون تابوري في تايلند، ألقى موفد الوزارة الشيخ حاسن بن عبدالله الغامدي خطبة الجمعة في مسجد «إقامة المؤمنين».

واستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة فنلندا الدكتور فيصل غلام في مكتبه بالسفارة في العاصمة هلسنكي، موفد الوزارة الشيخ إبراهيم الشريم الذي ألقى خطبة الجمعة في جامع المركز الإسلامي في هلسنكي.

وأعرب السفير غلام عن شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على جهوده، وإيفاد الأئمة من خلال تنظيم الوزارة لبرنامج الإمامة في رمضان؛ لأداء الصلاة بالمسلمين وتبيين أمور دينهم، والتي تأتي ضمن رسالة المملكة في تقديم خدماتها الجليلة للإسلام والمسلمين.

Advertisements

من جهته، أثنى الشيخ إبراهيم الشريم على تعاون السفارة وتسهيلها لمهمات عمله، داعياً الله أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء، على ما يبذلونه من خدمات للإسلام والمسلمين.

وفي ماليزيا التقى موفد الوزارة الشيخ عبدالله بن حمود عبدالله الشثري بمقر المركز في جامعة التقنية مفتي ملكا داتؤ حاجي عبدالحليم بن طويل.

ونوه المفتي بالجهود الخيرة التي تضطلع بها المملكة وقيادتها، منوهاً ببرنامج الإمامة الذي تنفذه الوزارة الذي يعد حلقة وصل بين دعاة المملكة والمسلمين في العالم.

ويواصل الشيخ الشثري الإمامة في مسجد المركز الإسلامي بجامعة التقنية بملاكا بمملكة ماليزيا، وإلقاء الدروس والمحاضرات العلمية وعقد اللقاءات مع القيادات الإسلامية ضمن فعاليات البرنامج.

يذكر أن برنامج الإمامة في رمضان، يأتي ضمن مجموعة من البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في «35» دولة، خلال شهر رمضان المبارك؛ بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، وإبراز رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وخدمة الإسلام والمسلمين، بمتابعة وتوجيه من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.