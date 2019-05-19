شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الحوار» يطلق أول منتدى للتعايش في قرطبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (قرطبة)

أطلق مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات أعمال المنتدى العالمي للتعايش بمشاركة (21) منظمة دولية؛ احتفاء باليوم العالمي للعيش معًا في سلام، وذلك في مدينة قرطبة الإسبانية يوم الأربعاء الماضي ويستمر لعدة أيام.

ويشارك في تنظيم المنتدى كل من مؤسسة قرطبة النموذجية (Paradigma Cordoba)، ومؤسسة نيكولاس بيوتشر (Nicolas Puech)، وسلام للتواصل الحضاري، وبلدية قرطبة؛ سعيًا إلى تبادل الخبرات والممارسات المثلى المستوحاة من قصص نجاح الآخرين وتنسيق الجهود وتقديم مساهمة ملموسة في عالم يولِّد الإلهام للتعايش بأمن وسلام، فضلًا عن إيصال رسالة عالمية للعيش المشترك واحترام التنوع وقبول التعددية وتعزيز المواطنة المشتركة الموجهة للإنسانية جمعاء.

وألقى الأمين العام للمركز فيصل بن معمر خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمة باسم الشركاء المؤسسين لمنتدى قرطبة، عبَّر فيها عن ابتهاجه بتواجده في هذا المنتدى العالمي الذي يجمع أكثر من (200) مشارك من نحو (40) دولة من ديانات وثقافات متنوعة في هذه المدينة الاستثنائية قرطبة، المكان الذي يمثل كل أشكال التعايش والتسامح والتمازج المثمر، مشيرًا إلى أنها المنطقة التي نرى فيها بصمات وآثار العديد من الحضارات التي مرت عليها باختلاف أديانها وثقافاتها، حيث قدّمت للإنسانية أروع أمثلة عملية لنجاح الإنسان في تحقيق العيش المشترك.

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وقال ابن معمر «على الرغم من ندرة الحقبات التاريخية المثالية فقد شهدت قرطبة في ظل الإسلام حقبة من التعايش والتسامح قلَّ نظيرها، حيث تجانس في أحضانها أديان وثقافات متنوعة وعاش أتباعها معا رخاء ورفاهية وازدهارا؛ فهل هناك مكان أفضل من (قرطبة) للاحتفال باليوم العالمي للأمم المتحدة للعيش معًا في سلام؟ فضلًا عن الاستفادة من تجارب هذه المدينة التي ضمت مزيجًا من الحضارات المختلفة وأتباع الأديان والثقافات المتنوعة، وتسخيرها لتكوين تصورات تبعث على الأمل في تحقيق مستقبل أفضل للعيش معًا في أمن وسلام». وأكّد الأمين العام للمركز أن أجمل ما قدمته الحضارة الأندلسية للإنسانية، ذلك النموذج الفريد الذي عرفه العالم حتى الآن، على إمكانية تعايش أتباع الأديان والثقافات والحضارات وتعاون الجميع لصنع الامتياز وتطبيقها على أرض الواقع.

وعبر الأمين العام للمركز عن سروره بانطلاق هذا المنتدى العالمي في إسبانيا، إحدى الدول الأعضاء المؤسسة لمركز الحوار العالمي، مثمنًا التزام إسبانيا بالحوار بين أتباع الأديان من خلال دعمها المستمر لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. وكشف الأمين العام لمركز الحوار العالمي أن جميع الشركاء العاملين في المنتدى يشكّلون شخصيات ناشطة قادرة على تحقيق الطموحات، وهم أيضا نشطاء وبناة سلام في العالم، إذ نشط الكثير منهم منذ عقود في حماية الأقليات ومواجهة الصور النمطية ومكافحة التطرّف والكراهية ودعم العيش في ظل المواطنة المشتركة، وتمكين الناس من التعايش معًا بسلام.

وأوضح ابن معمر رؤية مركز الحوار العالمي التي تؤمن بفعالية الحوار والسعي للتعلم من الآخرين وفهمهم عنصرًا رئيسًا ومهمًا لتحقيق هذا العمل، لافتًا إلى تفرُّد المركز بين المؤسسات الدولية للحوار، بكونه المنظمة الدولية الوحيدة التي تقدّم تجربة فريدة للمنظمات الدولية في تحفيز الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية والقيم الإنسانية لمساندة صانعي السياسات، حيث اختص المركز بهذه التركيبة التنظيمية من بين (350) منظمة حوار بين أتباع الأديان والثقافات في العالم.

وأعرب عن سعادته بمشاركة الشباب وقناعة شركاء منتدى قرطبة في الحاجة إلى التواصل مع الشباب. مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة، حثت على زيادة مشاركة الشباب بوصفهم شركاء متساوين ومحترمين في مبادرات بناء السلام، مثمنًا جهود الشركاء في إقامة ندوة للشباب بهدف استقطابهم وجذبهم إلى صميم عمل المركز القائم على التعايش، مشيرًا إلى مشاركة مركز الحوار العالمي في تدريب (30) شابا بارزا، والعديد من المنظمات من 20 دولة ومن ديانات وثقافات متنوعة؛ وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتقديم مبادراتهم بصورة أكثر فعالية في هذا المنتدى العالمي، معربا عن فخر المركز بإعداد هؤلاء الشباب والشابات من خلال منصاته المتنوعة.