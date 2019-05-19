شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف: قبول خريجي «التقنية» في «التجسير» حتى 20 رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أعلنت جامعة الطائف بدء استقبال طلبات القبول لخريجي الكليات التقنية على برنامج التجسير بالجامعة في 6 تخصصات هندسية وإدارية وفنية، ابتداء من اليوم (الأحد)، حتى يوم السبت 20 /‏ 9 /‏ 1440.

وأوضحت الجامعة أن تقديم طلبات القبول سيبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني بالدخول إلى أيقونة (قبول - تجسير).

وبيّنت جامعة الطائف أن التخصصات المتاحة للتجسير بالجامعة تشمل التقنية الكهربائية (الهندسة الكهربائية)، تقنية شبكات الحاسب (هندسة الحاسب)، المحاسبة، التسويق، إدارة مكتبية (إدارة)، وتقنية الخياطة وإنتاج الملابس (تصميم الأزياء والنسيج).

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وعن شروط القبول في برنامج التجسير للكلية التقنية، ذكرت الجامعة أن الشروط تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، متفرغاً للدراسة طوال فترة التحاقه بالبرنامج، فيما يُلْزَم المتقدم للبرنامج بإحضار موافقة جهة العمل إذا كان موظفاً.

وأفادت الجامعة بأن الشروط تشمل أيضاً أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة أو شهادة دبلوم لاتقل مدته عن سنتين بعد الثانوية العامة، وأن تكون الجهة المانحة للشهادة من الجهات المعتمدة رسمياً في المملكة، وأن يكون التخصص المطلوب في برنامج التجسير امتداداً لتخصص المتقدم في الشهادة الجامعية المتوسطة أو شهادة الدبلوم.

وأضافت أن شروط القبول تتضمن كذلك ألا يقل معدل التخرج العام (التراكمي) عن تقدير (ممتاز)، وألا تقل درجة الطالب عن (70) في المواد التي يتم معادلتها له، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات.

ونوهت جامعة الطائف إلى أنه يشترط للتجسير في تخصصي الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسب اجتياز أحد اختبارات اللغة الإنجليزية، على النحو الآتي: اختبار التوفل (CBT 133) درجة، اختبار التوفل بالإنترنت (IBT 46) درجة، اختبار (IELTS) أربع درجات، واختبار الكفايات في اللغة الإنجليزية (STEP 68) درجة.