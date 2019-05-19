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مدخنة محترقة تخلي 35 نزيلا من فندق بمركزية المدينة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أخلت فرق الدفاع المدني أمس 35 شخصاً احترازياً في أحد الفنادق في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، إثر اندلاع حريق محدود في مدخنة مطعم بالطابق الثالث.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أن فرق الدفاع المدني باشرت الموقع فور تلقي البلاغ وعملت على إخلاء 35 نزيلاً من الفندق بشكل احترازي، فيما عمل الإطفائيون على إخماد الحريق دون إصابات تذكر، مشيراً إلى

تسليم الحادثة لجهة الاختصاص للتحقيق في ملابسات وأسباب اندلاع النيران.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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