شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الأعمال الإنشائية لمتحف السلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

دشن أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز الأعمال الإنشائية لمشروع متحف السلام غرب المسجد النبوي الشريف، بمساحة إجمالية 17400 متر مربع، وقاعات عرض بمساحة 4650 مترا مربعا.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة أنه «في هذا اليوم نسعد جميعاً ونحن نقدم للعالم أجمع صورة مشرقة ووضاءة من معالم وقيم الدين الإسلامي الحنيف، من خلال متحف السلام، الذي يصادف اليوم العالمي للمعارض والمتاحف، والذي تواكب فيه المملكة رسالتها العظيمة في تحقيق الأمن والسلم العالميين».

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وأشار إلى أن متحف السلام رسالة أمن وخير وسلام تقدمها المملكة من خلال طيبة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويهدف متحف السلام المتوقع إنجازة في أقل من ١٢ شهراً إلى إثراء التجربة الثقافية لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، والتعريف بالمدينة المنورة والمسجد النبوي ومقتنياته، وإبراز جهود وعناية الدولة في خدمة الحرمين الشريفين، ويتبع متحف السلام للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتقوم بالإشراف على تنفيذه هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.

وسيضم متحف السلام 10 قاعات وقاعة استقبال تبرز معاني السلام وأهميتها في حياة المسلم، وقاعة الوصول إلى المدينة المنورة، وقاعة المسجد النبوي، وقاعة معالم المسجد النبوي، وقاعة جوارات المسجد النبوي، وقاعة المعالم المعمارية للمسجد النبوي، وقاعة أعلام المسجد، وقاعة الجوانب العلمية والاجتماعية في المدينة المنورة، وقاعة الوثائق النبوية وكتابها، وأخيراً القاعة البانورامية.