شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف: 3 فروع إضافية لجائزة حفظ القرآن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

وجه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة «بشراكم» بالإعداد والإشراف على مسابقة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم للبنين، وإدراج 3 مراكز لكل فرع لزيادة عدد الجوائز ولاستفادة أكبر عدد ممكن.

جاء ذلك إثر إطلاقه المسابقة المقامة على مستوى منطقة الجوف بستة فروع تبلغ قيمة جوائزها 131300 ريال.

وتتضمن المسابقة 6 فروع، الأول حفظ 30 جزءا، ويكون الأخير حفظ 3 أجزاء.