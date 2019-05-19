أمير الشرقية يرعى احتفالات الأهالي بعيد الفطر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) okaz-يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز, حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر السعيد 2019، والذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بصندوق المناسبات وذلك في صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام (الصالة الخضراء) أول أيام عيد الفطر.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي, بأن برنامج الحفل والفعاليات المصاحبة له سيتخللها العديد من المفاجآت التي ستكون على مستوى الاحترافية في تقديم الفعاليات، والتجديد الكلي لبرنامج العمل خلال أيام العيد، لافتا إلى أن الفعاليات ستراعي فئات المجتمع وستقدم الهدايا والجوائز اليومية للمشاركين. وأكد بأن صندوق المناسبات سيقدم هذا العام باقة متنوعة من البرامج الترفيهية ستكون مغرية للجميع وتستهدف طموحاتهم، بحيث يشارك فيها الكبار والصغار وسيقدمها محترفون في عالم الترفيه.
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