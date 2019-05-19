عبدالعزيز بن فهد يزور أهالي دومة الجندل

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) زار نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز مساء أمس الأول عددا من أهالي المنطقة في محافظة دومة الجندل. وشملت الزيارة الشيخ غازي بن عواد السبيلة مُعرف جماعة السبيلة، والداعية الشيخ عيسى بن إبراهيم الدريويش، والشيخ محمد حمود السالم مُعرٍف جماعة الجمادا، والشيخ سعود مناحي السراح مُعرٍف جماعة السراح، والشيخ مشعل أحمد القاضب مُعرٍف جماعة المثقال.

زار نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز مساء أمس الأول عددا من أهالي المنطقة في محافظة دومة الجندل. وشملت الزيارة الشيخ غازي بن عواد السبيلة مُعرف جماعة السبيلة، والداعية الشيخ عيسى بن إبراهيم الدريويش، والشيخ محمد حمود السالم مُعرٍف جماعة الجمادا، والشيخ سعود مناحي السراح مُعرٍف جماعة السراح، والشيخ مشعل أحمد القاضب مُعرٍف جماعة المثقال.

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