شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية: إغلاق 18 منشأة وتحرير 434 مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) أغلقت وكالة شؤون البلديات التابعة لأمانة المنطقة الشرقية ١٨ منشأة ووجهت ٤٣٤ مخالفة ضمن ٨٩٩ جولة ميدانية شملت 682 منشآه غذائية وصحية منذ بداية شهر رمضان المبارك. وأوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد بن أحمد شويل, بأن حملة الرقابة البلدية أسفرت عن مصادرة ١٠٥٣ كيلو جراما من المواد الغذائية والبضائع، مشيراً إلى أن الزيارات التي نفذها المراقبون الصحيون في البلديات المرتبطة بالمحافظات، تأتي ضمن «حملة الرقابة البلدية» لعام ١٤٤٠، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتكثيف الرقابة الصحية على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك ومعامل تصنيع اللحوم والوجبات الرمضانية، ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة الى تكثيف الرقابة على المحلات التجارية والتأكد من تواريخ الأطعمة. لافتاً إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتدني مستوى النظافة، وعدم التقيد بلبس القفازات والكمامات وعدم الالتزام بالزي الرسمي وعدم تشغيل مصائد الحشرات، كما تم فرض غرامات مالية على تلك المخالفات.

أغلقت وكالة شؤون البلديات التابعة لأمانة المنطقة الشرقية ١٨ منشأة ووجهت ٤٣٤ مخالفة ضمن ٨٩٩ جولة ميدانية شملت 682 منشآه غذائية وصحية منذ بداية شهر رمضان المبارك. وأوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد بن أحمد شويل, بأن حملة الرقابة البلدية أسفرت عن مصادرة ١٠٥٣ كيلو جراما من المواد الغذائية والبضائع، مشيراً إلى أن الزيارات التي نفذها المراقبون الصحيون في البلديات المرتبطة بالمحافظات، تأتي ضمن «حملة الرقابة البلدية» لعام ١٤٤٠، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتكثيف الرقابة الصحية على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك ومعامل تصنيع اللحوم والوجبات الرمضانية، ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة الى تكثيف الرقابة على المحلات التجارية والتأكد من تواريخ الأطعمة. لافتاً إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتدني مستوى النظافة، وعدم التقيد بلبس القفازات والكمامات وعدم الالتزام بالزي الرسمي وعدم تشغيل مصائد الحشرات، كما تم فرض غرامات مالية على تلك المخالفات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرقية: إغلاق 18 منشأة وتحرير 434 مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.