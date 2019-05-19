السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة أصدرت النيابة العامة قرارا باستدعاء الممثل أسامة سالمين والتحقيق معه حول صحة مقطع وتغريدات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي إساءة لمرابطي الحد الجنوبي. Advertisements كما أحالت وزارة الإعلام الممثل للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وأكد المتحدث باسم الإعلام أن الوزارة «تدعم الحريات الفنية وتصونها، ولكنها لن تتهاون بشأن التجاوزات التي تسيء إلى مرابطينا الذين نفخر بهم جميعا وبدورهم العظيم». المقطع المسيء: ظهر فيه الشاب سالمين »ستاند اب كوميدي«

حمل إساءات صريحة لسياسة المملكة

تهكم على أبطال الحد الجنوبي



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كانت هذه تفاصيل خبر النيابة والإعلام تحققان مع ممثل أساء لمرابطي الحد الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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