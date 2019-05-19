هبوط اضطراري لطائرة سعودية ووفاة مساعد قائدها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بندر السليس - الرياض

تعرض مساعد طيار إحدى رحلات فلاي أديل لأزمة قلبية قبيل وصول الرحلة إلى مدينة الرياض أمس الأول، مما اضطر قائد الطائرة إلى إعلان حالة الطوارئ والهبوط اضطراريا بمطار الملك خالد الدولي.

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وسارعت فرق الإنقاذ الطبية في المطار لإسعاف مساعد الطيار فور هبوط الطائرة، إلا أنه فارق الحياة في وقت متأخر من مساء الجمعة بعد نقله إلى المستشفى.

وأوضح كابتن طيار يعمل بالشركة لـ»مكة» أنه في حالة ملاحظة أن أحد أفراد طاقم القيادة في وضع غير طبيعي يتولى الشخص الطبيعي القيادة، مضيفا «عند التأكد من الحالة يجري إبلاغ برج المراقبة وإعلان حالة الطوارئ والتوجه إلى أقرب مطار بعد التحقق من الحالة للهبوط الاضطراري، حيث يكون هناك فريق طبي مختص في انتظار الطائرة، مع وجود سيارة إسعاف لتقديم العناية الطبية اللازمة».

وبين أن دور البرج بشكل عام ينقسم لقسمين: أمني ويعنى بملاحظة حالات اختراق الأجواء بدون تصريح مما يعتبر تعديا على سيادة الدولة وتجري مجابهته عسكريا، أو ملاحظة وجود حالات اختطاف طائرات من خلال أي سلوك مريب والتعامل مع مثل هذه الحالات، وآخر متعلق بالسلامة للتنسيق بين الطائرات لتفادي حالات الاصطدام.