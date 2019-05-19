ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة والسجائر الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، لتشمل المشروبات المحلاة وأدوات التدخين الالكترونية والسوائل المستخدمة فيها. ووفقا للوائح التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية التي نشرتها الجريدة الرسمية، نصت اللائحة المعدلة على أنه يطبق معدل ضريبة قدره 100% على منتجات التبغ، و50% على المشروبات الغازية، و100% على مشروبات الطاقة، و50% على المشروبات المحلاة، و100% على أجهزة وأدوات التدخين الالكترونية وما يماثلها، و100% على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الالكترونية وما يماثلها. الضريبة الانتقائية: Advertisements على منتجات التبغ 100% على المشروبات الغازية 50% على مشروبات الطاقة 100% على المشروبات المحلاة 50%



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