خادم الحرمين يدعو لقمتين خليجية وعربية طارئتين بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الدعوة لقادة دول الخليج وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة الخميس 25 رمضان الموافق 30 مايو الحالي لبحث الاعتداءات الأخيرة وتداعياتها على المنطقة. وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن الدعوة تأتي حرصا من خادم الحرمين على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في المجلس وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفط بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.



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