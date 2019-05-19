247 مريضا يبصرون في رمضان بالقصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أربع خطوات هي البداية التي خضع لها مرضى العيون على قوائم الانتظار بمنطقة القصيم، لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الماء الأبيض، ضمن البرنامج التعاوني بين التجمع الصحي بالمنطقة، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، لمبادرة «إبصار صائم» التي أسهمت في إجراء 247 عملية جراحية.

وحرصت إدارة التجمع الصحي بالقصيم على تحقيق أهداف تلك المبادرة التي تمت على مرحلتين يومي الجمعة والسبت للأسبوع الماضي، وانتهت المرحلة الثانية أمس (السبت)، بعد أن خصصت إدارة التجمع ثلاثة مستشفيات لإجراء العمليات الجراحية وتوفير كل احتياجات الفريق الطبي.

التواصل مع مرضى العيون بقوائم الانتظار بالقصيم، كانت هي الخطوة الأولى التي تسبق دخولهم للمستشفى، وثانيا إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية، ليصدر في المرحلة الثالثة القرار الطبي بتنويم المريض بقسم جراحة اليوم الواحد، والخطوة الأخيرة إجراء العملية الجراحية، وتكللت جميع العمليات بالنجاح.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان الشايع عن شكره وتقديره للرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز الراجحي والفريق الطبي المشارك على تفاعلهم، والنتائج الإيجابية للمبادرة التي أسهمت في تقليل قوائم الانتظار في مرحلتيها الأولى والثانية.

ولفت إلى أن التجمع الصحي بالمنطقة سيسعى إلى تفعيل الشراكات والبرامج التعاونية مع المستشفيات التخصصية والمرجعية التي تكفل تقديم الرعاية الصحية للمواطنين في أماكن تواجدهم، واستقطاب الكفاءات الطبية التي تسهم في رفع أداء الخدمات الطبية، وتعزز من جهود التجمع الصحي بالمنطقة.

آلية البرنامج:

مبادرة تهدف لإجراء العمليات الجراحية للمرضى على قوائم الانتظار بمنطقة القصيم، تحت عنوان »إبصار صائم«، لتقديم خدمات طبية متقدمة في طب وجراحة العيون لاستخراج الماء الأبيض.

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المستشفيات المشاركة بالمبادرة:

- الملك فهد التخصصي ببريدة

- بريدة المركزي

- الملك سعود بعنيزة

العمليات الجراحية التي أجريت

المرحلة الأولى:

113 عملية

المرحلة الثانية:

134 عملية