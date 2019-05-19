رابطة العالم الإسلامي تفتتح جامع الملك عبدالعزيز في باكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل افتتح في مدينة هريبور بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان أمس جامع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وذلك ضمن المشروعات الخيرية التي تنفذها رابطة العالم الإسلامي عبر الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية في جمهورية باكستان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي وعدد من المسؤولين في الحكومة المحلية.

وأوضح السفير المالكي أن هذا الجامع يعد معلما من معالم الصداقة بين المملكة وجمهورية باكستان، ويأتي استكمالا للعمل الخيري الذي تقوم به المملكة عبر هيئاتها وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة في تقديم المساعدة وبناء بيوت الله.

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وأثنى على الجهود التي تبذلها رابطة العالم الإسلامي والهيئات التابعة لها، مؤكدا أن هذه الجهود تقوي أواصر المحبة بين أبناء الشعبين الشقيقين السعودي والباكستاني.

من جهته أوضح مدير عام مكتب رابطة العالم الإسلامي مدير مكتب الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية في باكستان سعد الحارثي أن جامع الملك عبدالعزيز تم بناؤه في حرم جامعة هريبور، ضمن الأنشطة التي تقوم بها الرابطة عبر الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية بمتابعة وتوجيه من الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد العيسى، والأمين العام للهيئة الدكتور عبدالعزيز سرحان، سائلا الله أن يتقبل هذا العمل، وأن لا يحرم الجميع الأجر.

من جانبه رفع رئيس جامعة هاريبور البروفيسور أنوار جيلاني الشكر للمملكة العربية السعودية وقيادتها على هذا الجامع، وقال إن هذا الجامع الذي يتسع لنحو 500 مصل أصبح رمزا للصداقة بين البلدين، وأحد المعالم السعودية في إقليم خيبر بختونخواه.