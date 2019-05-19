السعودية | الجبير: السعودية لا تريد حربا مع إيران ولكن سترد بقوة

شكرا لقرائتكم الجبير: السعودية لا تريد حربا مع إيران ولكن سترد بقوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الدولة لشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، أن النظام الإيراني لا يعمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة، وشدد على أن السعودية لا تريد حربا في المنطقة، ولكنها سترد بقوة وحزم على أي اعتداء.

وقال، في مؤتمر صحافي، في ساعة مبكرة من الأحد، إن النظام الإيراني يعمل منذ تأسيسه على تصدير الثورة.

وحث، طهران على التعايش مع دول المنطقة، وناشد قادتها الامتناع عن تبني السياسات التخريبية، والالتزام بقواعد حسن الجوار.

ودعا الجبير، النظام الإيراني إلى التوقف عن التدخل في شؤون المنطقة.

وشدد على أن السعودية لا تريد حربا في المنطقة، وفي حال اختار الطرف الآخر الحرب، ويقصد إيران، فإن المملكة سترد بقوة.

وحث المسؤول السعودي البارز، طهران، على عدم دفع المنطقة إلى حافة الخطر، وناشد دول العالم التدخل وإتخاذ موقفا حازما إزاء انتهاكات طهران.

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وأكد أن دول المنطقة عانت من جرائم النظام الإيراني وتدخلاته في شؤونها.

وأشار إلى تورط طهران في جرائم بإرسال متفجرات ودفع حجاج إلى المساس بأمن الحج، فضلا عن تورطها في اعتداءت على دبلوماسيين سعوديين.

وألمح إلى تورط طهران في تفجيرات مدينة الخُبر السعودية، فضلا عن الاعتداء على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد عام 2016، إضافة إلى تشكيل خلايا تجسس وإرهاب في المملكة جرى ضبطها وتفكيكها.

وتحدث عن دعم طهران للميليشيات الحوثية التي أطلقت أكثر من 255 صاروخا باليستيا على السعودية.

وعن قطر، قال: لا نسمح للدوحة بدعم التطرف والإرهاب، أو بتحولها إلى منصة للعنف أو منبر للجماعات الإرهابية.

وأوضح أن قطر لا يمكن أن تستمر في انتهاج ذات السياسات التي تبنتها على مدى العشرين عاما الماضية.