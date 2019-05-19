، ‏‫مصادر مطلعة: لا صحة لما تردد عن زيادة ضريبة منتجات التبغ.. الجديد ضريبة على أدوات التدخين الإلكترونية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" أنه لا صحة لما تردد عن زيادة الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ، وقالت: "القرار الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية لم يشتمل على أي إضافة على نسبة الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ، وهي نفسها التي بدأ تطبيقها في تاريخ ١١ يونيو ٢٠١٧".

وأضافت: "اللائحة المعدلة لنظام الضريبة الانتقائية تضمنت أنه يطبَّق معدل ضريبة، قدره 100%، على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، و100% على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها".

يُشار إلى أن المملكة بدأت تطبيق ضريبة السلع الانتقائية بتاريخ 11 يونيو 2017، وذلك بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، و50 % على المشروبات الغازية، وطبَّقتها دول الخليج في مواعيد متفاوتة.