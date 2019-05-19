محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أن التعريف بدرجة الحرارة ضروري للحصول على منتج غير فاسد دعت جمعية حماية المستهلك المواطنين ‏لتقديم شكاوى ضد البقالات والمراكز والأسواق التي تتجاهل وضع ترمومتر في الثلاجات لتعريف بدرجة حرارة المنتج. ‏ ودعت المواطنين في حال مخالفة ذلك من قِبل المحال والأسواق تقديم شكوى من خلال تطبيق أمانة940. يُشار إلى أن درجة حرارة الثلاجة الزائدة أو المنخفضة عن الحد المطلوب قد تؤدي إلى فساد الطعام وتعمل عملية التبريد على تقليل تكاثر البكتيريا داخل الأطعمة، حيث إنها تتكاثر وبشكل سريع وقد تسبب لمتناولها بعض الأمراض ويتم ذلك في درجة حرارة معينة لذلك قد تؤثر درجة حرارة الثلاجة على طزاجة وصحة الأطعمة إذا لم يتم ضبطها بالشكل السليم.

"حماية المستهلك" تدعو لتقديم شكاوى ضد البقالات التي لا تضع ترمومترًا في ثلاجاتها قاسم الخبراني الخليج 365 2019-05-19 دعت جمعية حماية المستهلك المواطنين ‏لتقديم شكاوى ضد البقالات والمراكز والأسواق التي تتجاهل وضع ترمومتر في الثلاجات لتعريف بدرجة حرارة المنتج. ‏ ودعت المواطنين في حال مخالفة ذلك من قِبل المحال والأسواق تقديم شكوى من خلال تطبيق أمانة940. يُشار إلى أن درجة حرارة الثلاجة الزائدة أو المنخفضة عن الحد المطلوب قد تؤدي إلى فساد الطعام وتعمل عملية التبريد على تقليل تكاثر البكتيريا داخل الأطعمة، حيث إنها تتكاثر وبشكل سريع وقد تسبب لمتناولها بعض الأمراض ويتم ذلك في درجة حرارة معينة لذلك قد تؤثر درجة حرارة الثلاجة على طزاجة وصحة الأطعمة إذا لم يتم ضبطها بالشكل السليم. Advertisements 19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440 01:56 AM أكدت أن التعريف بدرجة الحرارة ضروري للحصول على منتج غير فاسد أكدت أن التعريف بدرجة الحرارة ضروري للحصول على منتج غير فاسد دعت جمعية حماية المستهلك المواطنين ‏لتقديم شكاوى ضد البقالات والمراكز والأسواق التي تتجاهل وضع ترمومتر في الثلاجات لتعريف بدرجة حرارة المنتج. ‏ ودعت المواطنين في حال مخالفة ذلك من قِبل المحال والأسواق تقديم شكوى من خلال تطبيق أمانة940. يُشار إلى أن درجة حرارة الثلاجة الزائدة أو المنخفضة عن الحد المطلوب قد تؤدي إلى فساد الطعام وتعمل عملية التبريد على تقليل تكاثر البكتيريا داخل الأطعمة، حيث إنها تتكاثر وبشكل سريع وقد تسبب لمتناولها بعض الأمراض ويتم ذلك في درجة حرارة معينة لذلك قد تؤثر درجة حرارة الثلاجة على طزاجة وصحة الأطعمة إذا لم يتم ضبطها بالشكل السليم.

، "حماية المستهلك" تدعو لتقديم شكاوى ضد البقالات التي لا تضع ترمومترًا في ثلاجاتها ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه