، نادي الكوميديا: فيديو "السخرية" عن الحرب العالمية الثانية.. وتم إخراجه من السياق ،

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أوضح نادي الكوميديا (الكوميدي كلوب) أن مقطع الفيديو المتداوَل عن إساءة أحد الكوميديان لجندونا البواسل المصابين في الحد الجنوبي هو جزء من مقطع لأحد المؤدين (منذ ٣ سنوات)، ولا يتحدث عن جنودنا البواسل، ولكنه جزء من نص عن الحرب العالمية الثانية، وتم إخراجه من السياق.
وشدد في بيانه على أنه لا يجرؤ أي شخص على أن يتحدث عن أبطالنا، ولن تسمح إدارة الكوميدي كلوب لكائن مَن كان بالمساس بأحد الخطوط الحمراء والثوابت الوطنية.
وقدمت إدارة النادي الاعتذار؛ إذ تمت إساءة فهم المقطع، مؤكدة أنها ستكون أكثر حرصًا، وأعلى رقابة نحو هذه الأمور، وأي أمر قد يؤدي لسوء فهم أو إزعاج.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا باستدعاء أحد الممثلين، والتحقيق معه حول صحة مقطع وتغريدات، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحتوي على إساءة لرجال الحد الجنوبي.
نادي الكوميديا: فيديو "السخرية" عن الحرب العالمية الثانية.. وتم إخراجه من السياقفهد الغبيوي الخليج 365 2019-05-19
أوضح نادي الكوميديا (الكوميدي كلوب) أن مقطع الفيديو المتداوَل عن إساءة أحد الكوميديان لجندونا البواسل المصابين في الحد الجنوبي هو جزء من مقطع لأحد المؤدين (منذ ٣ سنوات)، ولا يتحدث عن جنودنا البواسل، ولكنه جزء من نص عن الحرب العالمية الثانية، وتم إخراجه من السياق.
وشدد في بيانه على أنه لا يجرؤ أي شخص على أن يتحدث عن أبطالنا، ولن تسمح إدارة الكوميدي كلوب لكائن مَن كان بالمساس بأحد الخطوط الحمراء والثوابت الوطنية.
وقدمت إدارة النادي الاعتذار؛ إذ تمت إساءة فهم المقطع، مؤكدة أنها ستكون أكثر حرصًا، وأعلى رقابة نحو هذه الأمور، وأي أمر قد يؤدي لسوء فهم أو إزعاج.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا باستدعاء أحد الممثلين، والتحقيق معه حول صحة مقطع وتغريدات، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحتوي على إساءة لرجال الحد الجنوبي.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
01:53 AM
قال: "لا يجرؤ أحد على أن يتحدث عن أبطالنا في الحد الجنوبي"
أوضح نادي الكوميديا (الكوميدي كلوب) أن مقطع الفيديو المتداوَل عن إساءة أحد الكوميديان لجندونا البواسل المصابين في الحد الجنوبي هو جزء من مقطع لأحد المؤدين (منذ ٣ سنوات)، ولا يتحدث عن جنودنا البواسل، ولكنه جزء من نص عن الحرب العالمية الثانية، وتم إخراجه من السياق.
وشدد في بيانه على أنه لا يجرؤ أي شخص على أن يتحدث عن أبطالنا، ولن تسمح إدارة الكوميدي كلوب لكائن مَن كان بالمساس بأحد الخطوط الحمراء والثوابت الوطنية.
وقدمت إدارة النادي الاعتذار؛ إذ تمت إساءة فهم المقطع، مؤكدة أنها ستكون أكثر حرصًا، وأعلى رقابة نحو هذه الأمور، وأي أمر قد يؤدي لسوء فهم أو إزعاج.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا باستدعاء أحد الممثلين، والتحقيق معه حول صحة مقطع وتغريدات، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحتوي على إساءة لرجال الحد الجنوبي.
، نادي الكوميديا: فيديو "السخرية" عن الحرب العالمية الثانية.. وتم إخراجه من السياق ،
المصدر : الخليج 365
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