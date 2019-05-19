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أكد مسلي آل معمر، رئيس رابطة دوري المحترفين، أن السادس عشر من أغسطس المقبل سيكون انطلاقة الموسم الرياضي المقبل.
ورفض "آل معمر" تأكيد أو نفي ما يدور حول زيادة الأندية وعدد اللاعبين الأجانب، وأكد أن العمل لم يُحسم بشكل كامل في هذا الملف مرجئًا الإعلان إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.
"آل معمر": 16 أغسطس موعد انطلاقة دوري الموسم المقبلعبدالله الشهري الخليج 365 2019-05-19
أكد مسلي آل معمر، رئيس رابطة دوري المحترفين، أن السادس عشر من أغسطس المقبل سيكون انطلاقة الموسم الرياضي المقبل.
ورفض "آل معمر" تأكيد أو نفي ما يدور حول زيادة الأندية وعدد اللاعبين الأجانب، وأكد أن العمل لم يُحسم بشكل كامل في هذا الملف مرجئًا الإعلان إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
01:54 AM
أكد أن زيادة الأندية والمحترفين ستتضح بعد عيد الفطر
أكد مسلي آل معمر، رئيس رابطة دوري المحترفين، أن السادس عشر من أغسطس المقبل سيكون انطلاقة الموسم الرياضي المقبل.
ورفض "آل معمر" تأكيد أو نفي ما يدور حول زيادة الأندية وعدد اللاعبين الأجانب، وأكد أن العمل لم يُحسم بشكل كامل في هذا الملف مرجئًا الإعلان إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.
، "آل معمر": 16 أغسطس موعد انطلاقة دوري الموسم المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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