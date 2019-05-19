، "آل معمر": 16 أغسطس موعد انطلاقة دوري الموسم المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن زيادة الأندية والمحترفين ستتضح بعد عيد الفطر

أكد مسلي آل معمر، رئيس رابطة دوري المحترفين، أن السادس عشر من أغسطس المقبل سيكون انطلاقة الموسم الرياضي المقبل.

ورفض "آل معمر" تأكيد أو نفي ما يدور حول زيادة الأندية وعدد اللاعبين الأجانب، وأكد أن العمل لم يُحسم بشكل كامل في هذا الملف مرجئًا الإعلان إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.