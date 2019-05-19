أكاديمي سعودي: الفتوحات الإسلامية كانت نكسة على الإسلام

أثار الأكاديمي السعودي علي الهويريني، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبر أن الفتوحات الإسلامية "غزو عربي، وكانت نكسة على الإسلام".

وقال علي الهويريني لقناة روتانا خليجية إن تلك ليست فتوحات إسلامية، إنما عربية، موضحا أن "الإسلام ليس توسع، إنما بلاغ ورسالة". وفقا له.

وأضاف أن "الإسلام لا يحكمه عربي إنما الامم هي من تحكم نفسها (..) الدين رسالة بلاغ وليس توسع".

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بدوره، قال محمد العويضي أستاذ التاريخ إن دخول الأندلس فتح إسلامي بقيادة طارق بن زياد، مشيرا إلى أن الأخير ليس عربيا إنما بربريا.

وعلقت الناشطة هبة أبو ريالة على ذلك، وكتبت عبر (تويتر): العرب "المسلموم" عندما دخلوا الأندلس أصلحوا وأغنوا وعلموا ولم يخرجوا حفاة من الأندلس، العلوم الإسلامية ما زالت تدرس في جامعات أوروبا (..) الرجاء تحري الدقة والموضوعية.

يشار إلى أن علي الهويريني هو مفكر وناقد سعودي، درس الإخراج السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية، وظهر في بعض المسرحيات.