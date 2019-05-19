الملك سلمان يدعو لعقد قمتين عربية وخليجية طارئتين في مكة

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء يوم السبت، إلى عقد قمتين عربية وخليجية طارئتين حول التطورات في المنطقة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الملك سلمان دعا إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين بمكة في 30 مايو الجاري بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقلت "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، قوله إن ذلك يأتي "حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن القمتين ستعقدان "في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وما قام به الحوثيون المدعومين من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية".