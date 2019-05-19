النيابة العامة تستدعي «ممثلًا» أساء لرجال الحدّ الجنوبي

أصدرت النيابة العامة قرارًا باستدعاء أحد الممثلين والتحقيق معه حول صحة مقطع وتغريدات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إساءة لرجال الحدّ الجنوبي.

جاء ذلك، بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسيئًا لرجال الحد الجنوبي، وصور تغريدات فيها تجاوزات تستحق العقوبة.

وأكدت النيابة العامة أنها ترصد التجاوزات وتلاحق أصحابها، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده.