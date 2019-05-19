بالصور.. 21 ألف ساعة تطوعية قدمتها طالبات مكة لخدمة المعتمرين

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة -ممثلة في إدارة نشاط الطالبات خلال موسم صيف إجازتي 4- النادي الموسمي التطوعي (بادر بنات) تحت شعار «خدمتكم شرف»، لخدمة زوار ومعتمري بيت الله الحرام وفق مسارات تطوعية؛ وذلك تزامنًا مع جهود المملكة في خدمة ضيوف بيت الله خلال شهر رمضان.

وقدَّم النادي حتى اليوم أكثر من ٢١٦٥٠ ساعة تطوعية تضمنت ٢٢٠٠ ساعة تطوعية في مسار سقيا ورفادة المعتمرين، وما يعادل ١٨٠٠ ساعة تطوعية لدعم المركز الصحي بالهجلة بالمنطقة المركزية.

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كما تضمنت برامج تطوعية رائدة لدعم قوى الأمن بـ٢٠٠٠ ساعة تطوعية في ساحات الحرام الداخلية والخارجية، كما أكملت الخدمات ببرامج إفطار صائم لتوزيع نحو ٣٨٥٥ وجبة إفطار.

وحقق النادي الموسمي (بادر بنات) خدمات تطوعية بالمركز في استقبال وضيافة معتمري بيت الله الحرام بنحو ١٨٠٠ ساعة تطوعية.

وتعتبر هذه الأعمال التطوعية نتاج توجيهات رائدة وداعمة من قبل المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، في تأصيل دور العمل التطوعي في نفوس طالبات التعليم العام، وتسخير كل الإمكانات المتاحة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في العمل التطوعي.