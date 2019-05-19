إنفو جراف.. «الصحة» تحدد 6 خطوات للإقلاع عن التدخين

حددت وزارة الصحة السعودية 6 خطوات يمكن وصفها بالسحرية؛ للإقلاع عن التدخين، تبدأ باتخاذ القرار والإصرار على تنفيذه وتنتهي بالوصول إلى أقرب عيادة.

وعبر صفحتها الرسمية، نشرت الوزارة «إنفوجراف» شاملًا الخطوات الست للإقلاع عن هذه العادة السيئة، فيما خاطبت المدخن قائلة: الخطوة الأولى «اتخذ القرار بداية من اليوم»، ثم «حدد موعد آخر سيجارة»، أما الخطوة الثالثة فعليك بـ«استشارة الطبيب».

وأضافت أن الخطوة الرابعة تتمثل في ممارسة الرياضة لتخفيف الضغوط، بينما لفتت إلى أن الخطوة الخامسة تتمثل في تجديد الحياة، وبدء عادة صحية جديدة، مختتمة بالقول «توقع التحديات، واستمر لا تيأس».

وفي حال طلب المساعدة للإقلاع عن التدخين، قالت الوزارة اتصل على 937، واحجز موعدًا في أقرب عيادة لك.