بالصور.. 4 حوادث مرورية بالباحة تسفر عن حالة وفاة و6 إصابات

باشرت فرق الهلال الأحمر 4 حوادث مرورية، اليوم السبت، نتج عنها حالة وفاة واحدة وستّ إصابات، في عددٍ من المواقع بمنطقة الباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة، عماد بن منسي الزهراني، أنه ورد بلاغ ظهر اليوم، عن حادث تصادم في طريق الجعبة، وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند وصولهم اتضح وجود إصابتين إحداهما توصف بالخطيرة، تم التعامل معها، وبعد ذلك تم نقلها للمستشفى، أما الإصابة الأخرى فنقلت عن طريق إسعاف الدفاع المدني لمستشفى العقيق.

وأضاف الزهراني، أنه وقع حادث تصادم ثانٍ، مساء اليوم، في المخواة، بعد الخوانق باتجاه نمرة، وتم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند الوصول اتضح وجود إصابة تمَّ التعامل معها إسعافيًا ونقلها لمستشفى المخواة، إضافة إلى حالة وفاة واحدة بالموقع.

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وتابع الزهراني أنَّ حادث تصادم ثالثًا وقع مساء اليوم، إضافة إلى انقلاب مركبة، ووجود عدد من الإصابات حسب البلاغ الوارد للعمليات، وتمَّ توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود ثلاث إصابات تمَّ التعامل معها إسعافيًا، وجميع الإصابات نُقِلت لمستشفى الملك فهد.

وأشار المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، إلى الجاهزية التامة لغرف العمليات بالمنطقة لاستقبال البلاغات على رقم الخدمة الطبية الإسعافي (997) أو عن طريق تطبيق «أسعفني» عند حدوث أي طارئ.

وأضاف الزهراني، أنَّ هذه الاستعدادات تأتي بمتابعة من نائب مدير عام فرع الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عبدالله البكيري، برفع جاهزية (14) مركزًا إسعافيًا بالمنطقة، لافتًا إلى أنَّ الشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها وفي شتّى الظروف المناخية.

وناشد جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية؛ للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، للحفاظ على سلامتهم، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفِرَق الإسعافية عند مباشرتها الحالات، لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها، متمنين للجميع دوام السلامة.