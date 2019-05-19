«العمل» ترد على فيديو «تنظيف الموظفات لمكان العمل» بإجراء رادع بحق الوافد المسيء وصاحب العمل

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، حقيقة مقطع فيديو متداول حول قيام وافد بتوزيع مبالغ نقدية على الموظفات لتنظيف مكان العمل بإحدى شركات التجزئة، مشيرةً إلى أنها حققت في الموضوع واكتشفت بعض المخالفات بالمنشأة، كما ألزمت صاحبها بإنهاء عقد الوافد وترحيله.

وأضافت وزارة العمل، في بيان لها، أنها رصدت الحالة وأخذت أقوال الموظفات، وحققت مع مسؤولي المنشأة، واتضح من التحقيق الأوَّلي وجود عدد من المخالفات، منها مخالفة المنشأة لأحكام المادة 61 من النظام، التي تقتضي بأن يلتزم صاحب العمل والعاملون لديه بمعاملة الموظفين بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم.

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وأكدت الوزارة أنها سوف توقع العقوبات على المنشأة، مع إلزام صاحب العمل بمعاقبة المتسبب في المخالفة وإنهاء عقده وترحيله.

وأهابت الوزارة بالجميع التعاون معها عند رصد أي نوع من المخالفات؛ وذلك عن طريق تطبيق (معًا) للرصد أو الهاتف المجاني 19911 أو فروع الوزارة.

وانتشر مقطع عبر مواقع التواصل يوثق قيام وافد في إحدى شركات التجزئة، بتوزيع مبالغ نقدية على الموظفات وتوجيههن بتنظيف موقع العمل.