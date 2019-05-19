خادم الحرمين يدعو لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، اليوم السبت، أنَّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- وجَّه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440 هـ، لبحث الاعتداءات على سفن تجارية بالخليج ومحطتين للنفط تابعتين لشركة أرامكو، وتداعيات ذلك على المنطقة.

وأضاف المصدر، أنَّه حرصًا من خادم الحرمين الشريفين على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، في كلّ ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة.

ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، فإنَّ خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- يُوجِّه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440 هـ، لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة.