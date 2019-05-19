إحالة أسامة سالمين للجنة المخالفات لإساءته لرجال الحد الجنوبي

الوزارة اتخذت الإجراءات النظامية بحقه..
أحالت وزارة الإعلام أسامة سالمين للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام، إن الوزارة تدعم الحريات الفنية وتصونها؛ لكنها لن تتهاون بشأن التجاوزات التي تسيء إلى مرابطينا الذين نفخر بهم جميعًا وبدورهم العظيم.
وكان أسامة سالمين، أثار موجة غضب عارمة، في وسائل التواصل الاجتماعي، عندما قدم مقطع فيديو يسخر فيه من جنود الحد الجنوبي.
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