13 مدونة عدلية يسترشد بها قضاة ديوان المظالم

كشف ديوان المظالم عن إصدار 13 مدونة تُعنى بالمبادئ والأحكام التي صدر فيها عن محاكم الديوان أحكام تتعلق باختصاصاته التي يسير عليها، مشيرا إلى أنه يسعى قريبا إلى إصدار مجموعات أخرى تتضمن مبادئ وأحكام محاكم الديوان في جميع تخصصاته.

التدوين الفقهي

لفت ديوان المظالم إلى أن «التدوين للنوازل والوقائع القضائية حظي بنصيب وافر من التدوين الفقهي عبر العصور من علمائنا الأجلاء، وإن كثيرًا من نوازل الفقه كان ميلادها ساحات القضاء، فكان تدوينها ثروة قضائية مستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية».

تسريع البت في القضايا

أوضح الديوان أن «نشر الأحكام يساهم بشكل فاعل في خدمة المرفق القضائي، بما يحد من الإطالة في نظر القضايا، لكون التدوين يسهم في إيضاح ما استقر عليه الحكم في الدعاوى، إلى جانب اختصار الوقت وتخفيف الجهد على ناظر القضية، ولما في ذلك من تدعيم الوعي الشرعي والنظامي، وتحقيق مبدأ الشفافية، فضلاً عن إضافة الجوانب التطبيقية للجهات المعنية بالبحث الشرعي والنظامي، لا سيما الجهات الأكاديمية والتدريبية وغيرها».

كفاءات بحثية

لفت الديوان إلى أن نظام ديوان المظالم نص في المادة 21 على تدوين الأحكام القضائية، مبينًا أنه أسند هذه المهمة إلى مكتب الشؤون الفنية المشكل من عددٍ من قضاة الديوان ممن لهم باع وخبرة، والمدعوم بالكفاءات البحثية والفنية.

الأحكام والمبادئ القضائية

1 - الأحكام والمبادئ الإدارية للأعوام 1402 ـ 1426

2 - الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام 1408 ـ 1423

3 -الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام 1424 ـ 1427

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4 -الأحكام والمبادئ لعام 1427

5 -الأحكام والمبادئ لعام 1428

6 - الأحكام والمبادئ لعام 1429

7 - الأحكام والمبادئ لعام 1430

8 - الأحكام والمبادئ لعام 1431

9 - الأحكام والمبادئ لعام 1432

10 - الأحكام والمبادئ لعام 1433

11 - الأحكام والمبادئ لعام 1434

12 - الأحكام والمبادئ لعام 1435

13 - الأحكام والمبادئ لعام 1436