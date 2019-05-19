تواصل الأمطار في عسير وإغلاق عقبات الباحة

فيما تواصل أمس سقوط الأمطار على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، وجريان للسيول في بعض الأودية، شملت مدينة أبها ومحافظات ومراكز خميس مشيط وأحد رفيدة والمجاردة وبلقرن وبيشة، أدت الأمطار التي شهدتها الباحة لإغلاق 3 عقاب هي عقبة قلوة وحزنة والأبناء احترازيا.

تشكل السيول

أدت الأمطار التي سقطت على الباحة وكافة محافظاتها إلى تشكل السيول في كثير من الأودية وارتفاع منسوب المياه في السدود، فيما تسببت الأمطار في سقوط الصخور على الطرق المحورية والعقاب التي تصل بتهامة، وانقطاع الكهرباء عن بعض المركز والأحياء في محافظات، وأدت أمطار الباحة إلى وفاة طفل وإغلاق معظم عقبات الباحة، بالإضافة إلى الاحتجازات وحوادث السيارات.

احتجازات وانقطاعات

أوضح متحدث الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان دايس، احتجاز 3 سيارات في كل من وادي بوله ووادي الخميصاء بمركز جرب، وإخراج سيارة بوادي ناوان بالمخواة، وإخراج من كان فيها وهم بصحة جيدة، مشيرا إلى أنه تم إغلاق 3 عقبات هي عقبة قلوة وحزنة والأبناء احترازيا، وأضاف دايس أنه تم تسيير عدد من فرق التدخل السريع المجهزة للإنقاذ لمتابعة الحالة المطرية في كل من العقبات/ السدود/ الأودية/ المتنزهات والغابات، وتجهيز 3 فرق استباقية في كل من مركز معشوقة مركز جرد مركز وراخ.

وكشف دايس تبلغت إدارة الدفاع المدني عن سقوط طفل سعودي يبلغ من العمر 13 سنة في مشروع صرف صحي تحت الإنشاء مساحتها 5*8 وعمق 7 أمتار بها ماء والموقع يتبع لمركز الثنية التابع لمنطقة عسير، حيث تم تحريك فرقة جرب وانتشال الجثة من قبل غواص مركز الدفاع المدني بجرب، وسلم الحادث للدفاع المدني بمركز الثنية التابع لعسير بمتابعة ميدانية من قبل مدير المنطقة اللواء علي بن خضران المنتشري.