بدر بن سلطان يقدم التعازي لذوي علي الشاعر

جاء ذلك خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد، معربا عن صادق تعازيه ومواساته لهم، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهتهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته لهم، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.
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