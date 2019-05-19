بدر بن سلطان يقدم التعازي لذوي علي الشاعر

قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، تعازيه لذوي وزير الإعلام الأسبق علي بن حسن الشاعر، الذي وافته المنية الأربعاء الماضي.

جاء ذلك خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد، معربا عن صادق تعازيه ومواساته لهم، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته لهم، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.