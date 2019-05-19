الكشافة تساند 4 جهات لخدمة المعتمرين في الحرم

باشرت جمعية الكشافة العربية السعودية تقديم خدماتها للمعتمرين والزوار، خلال معسكر الخدمة الرمضانية الذي تُقيمه في مكة المكرمة، بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة، من أهمها: أمن الحرم المكي، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الصحة.

400 كشاف

أوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية، الدكتور غانم الغانم، أن المعسكر يُشارك فيه أكثر من 400 كشاف وجوال للفترة الأولى التي بدأت من أمس حتى منتصف الشهر، وتبدأ مهام المجموعة الثانية في النصف الآخر من الشهر بالعدد نفسه حتى نهاية الشهر المبارك، وفق برنامج زمني دقيق تشارك فيه عدد من قطاعات الجمعية، مؤكدا أهمية تلك المعسكرات في تأكيد العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى الكشافة والجوالة والقادة المشاركين فيها، ودورهم الإيجابي الكبير في إظهار الصورة المشرفة والمشرقة لأبناء هذا دوت الخليج المعطاء.

مساندة أمن الحرم

أفاد الغانم بأن طبيعة عمل الكشافة والجوالة مع تلك الجهات تتمثل في: مساندة أمن الحرم في تنظيم المعتمرين والزوار في عدد من الأماكن المتفق عليها بين القطاعين، ومساندة وزارة التجارة والاستثمار في مراقبة الأسعار، والالتزام ببطاقة السعر داخل المنطقة المركزية، وتوزيع التسعيرات الصادرة عن الوزارة على المحلات، والتأكد من التزام الباعة بها، ومع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في توزيع الكتيبات وتنظيم المستفتين، ومع وزارة الصحة في تنظيم المراجعين وإرشاد التائهين من مراجعي المراكز الصحية بالحرم المكي.

مائدة إفطار

نظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في وحدة ذوي القدرات الخاصة، التابعة لإدارة الخدمات الاجتماعية، مائدة إفطار جماعي لذوي القدرات الخاصة في الساحة الجنوبية الغربية من المسجد النبوي.

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وتأتي هذه المبادرة في لفتة إنسانية تجاه ذوي الهمم العالية، ودعوتهم لمشاركة إخوانهم من الصائمين للإفطار في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ تحرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على أن تكون الخدمات المقدمة لذوي القدرات الخاصة على أكمل وجه.

طبيعة عمل الكشافة والجوالة

مع أمن الحرم: المساندة في تنظيم المعتمرين والزوار في عدد من الأماكن المتفق عليها بين القطاعين

مع وزارة التجارة والاستثمار: المساندة في مراقبة الأسعار، والالتزام ببطاقة السعر داخل المنطقة المركزية، وتوزيع التسعيرات الصادرة عن الوزارة على المحلات والتأكد من التزام الباعة بها

مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: المساندة في توزيع الكتيبات وتنظيم المستفتين

مع وزارة الصحة: المساعدة في تنظيم المراجعين وإرشاد التائهين من مراجعي المراكز الصحية بالحرم المكي