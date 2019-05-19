التعليم تعلن 10456 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1441 بالتنسيق مع الخدمة المدنية

أعلنت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، توافر 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقاً للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440 - 1441.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، أن الوظائف المتاح التقديم عليها بلغ عددها 10456 وظيفة، منها 4953 للرجال و5503 للنساء، مبينا أن شغل هذه الوظائف ستكون لحاملي درجة البكالوريوس، من المجتازين اختبار كفايات العام والتخصص.

وأكد العصيمي ضرورة مناسبة الدرجة العلمية والتخصص للمتقدم، إضافة إلى معادلة المؤهل الذي حصل عليه من خارج المملكة، وكذلك عدم شغله وظيفة يوازي مستوى دخلها درجته العلمية، وأشار العصيمي إلى أن التقديم على الوظائف للرجال والنساء سيبدأ ابتداء من العاشرة صباحاً من الأربعاء 17 رمضان، وحتى الـ4 عصر الثلاثاء 23 رمضان، وذلك عبر موقع وزارة الخدمة المدنية .

ودعا المتحدث الرسمي للوزارة الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على الشروط والضوابط الخاصة بالوظائف التعليمية، وأن يكون التقديم خلال الموقع والمدة المحددين. متمنياً لهم مزيداً من التوفيق، وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية.