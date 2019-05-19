الحدود الذكية تسرّع إجراءات المعتمرين

تواصل المنافذ المختلفة استقبال المعتمرين، حيث استقبلت مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار هذا العام وأنهت منذ مطلع شهر رمضان وحتى 12 رمضان إجراءات نحو 19 ألف معتمر ومعتمرة، فيما يستقبل منفذ الوديعة الحدودي يوميا 2057 معتمرا من محافظات اليمن المختلفة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات في وقت وجيز.

تقنيات حديثة

يستقبل منفذ حالة عمار القادمين لأداء مناسك العمرة بالتقنيات الحديثة التي وفرتها الهيئة العامة للجمارك، سعيا منها إلى التحول نحو «حدود ذكية» عبر تطبيق منظومة الحدود الذكية التي تسهم في سلاسة السفر والنقل وتسهيل دخول وخروج ضيوف الرحمن القادمين عبر مدينة الحجاج والمغادرين منها وإنهاء إجراءاتهم وفق مدة زمنية محددة.

الحدود الذكية

أكد المدير العام لجمرك حالة عمار محمد القيسي أنه في إطار ما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، من إمكانات وتقنيات لخدمة ضيوف الرحمن، فإن الجمارك تسعى بقيادة محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني إلى تعزيز تقنية «الحدود الذكية» في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة، خاصة تلك التي يفد إليها ضيوف الرحمن إما قادمين لأداء مناسك العمرة أو أداء فريضة الحج، منها مدينة الحجاج بحالة عمار التي أسهمت هذه التقنية في تسريع إجراءات ضيوف الرحمن في وقت قياسي وعدم تعطيلهم خدمة لهم وعملا على راحتهم، كما ساعدت في إحكام الرقابة الأمنية والتصدي لأي مخالفة.

19 ألف معتمر

أضاف القيسي أن جمرك مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار قد استقبل وأنهى منذ مطلع شهر رمضان وحتى 12 رمضان إجراءات أكثر من 570 حافلة ومركبة على متنها نحو 19 ألف معتمر ومعتمرة بفضل ما وفرته جمارك المملكة من تقنيات عالية المستوى، وسط منظومة عمل تكاملية مع الجهات المعنية دون أي تأخير للقادمين عبر المدينة، مشيرا إلى أن عملية التفتيش والتدقيق بالجمرك تمر بمراحل تبدأ باستقبال ضيوف الرحمن الاستقبال الذي يليق بهم، ومن ثم عرض المركبات والأمتعة التي بحوزتهم على الأجهزة المساندة التي وفرتها الهيئة العامة للجمارك ومنها الـX-Ray التي قامت إدارة الجمارك بتوجيه من محافظ الهيئة العامة للجمارك بدعم المنفذ ومدينة الحجاج بالعدد المناسب منها وعدد من المنتدبين لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.

جمرك منفذ الوديعة

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يؤدي رجال الجمارك بمنفذ الوديعة الحدودي بمنطقة نجران مهامهم لخدمة أكثر من 2000 معتمر، قادمين من مختلف محافظات جمهورية اليمن يوميا لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المدير العام لجمرك الوديعة والمشرف العام على جمرك الخضراء أحمد المالكي، أن المنفذ يستقبل يوميا 2057 معتمرا من محافظات اليمن المختلفة، القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان، كما يقدم خدماته لـ450 مسافرا قادمين بغرض الزيارة أو العمل ضمن مسارات جمركية مجهزة بكافة الخدمات التي تسهل عملية إنهاء إجراءات دخولهم، وتسهيل حركة مرور الباصات والشاحنات التجارية وأعمال الإغاثة الإنسانية، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للجمارك دعمت المنفذ بالكوادر البشرية لمواجهة التدفق الكبير لحركة المعتمرين والمسافرين القادمين والمغادرين لليمن، وتسهيل حركة عبورهم من الساحات الجمركية للمنفذ.

منظومة الحدود الذكية

تطوير البُنية التحتية الرقمية للمنافذ الجمركية

تطبيق الأتمتة وتفعيل أحدث التقنيات في العمل الجمركي

منافذ جمركية تعتمد على التقنية في جميع مراحل رحلة عملائها بمختلف فئاتهم