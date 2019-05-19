بدر: نرتقي بخدماتنا لراحة ضيوف الرحمن

جانب من الجمعية العمومية لمؤسسة جنوب آسيا (دوت الخليج)

ثمّن رئيس مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا، الدكتور رأفت بدر، تفاعل مساهمي ومساهمات المؤسسة مع مجلس الإدارة، والذي تجلّى في نجاح فعاليات اجتماع الجمعية العمومية مؤخرا.

وقال بدر لـ«دوت الخليج»، «نحرص دائما على أن نلتقي لنرتقي بأعمالنا»، مشيدا بهذا التكاتف للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتجويدها، ابتغاء مرضاة الله تعالى، وبشكل يتناسب مع ما تبذله دولتنا الرشيدة كل عام من غال ونفيس في سبيل راحتهم»، داعيا أن يديم الله على بلادنا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.