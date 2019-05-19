صحة المدينة تعلق إحالة مرضاها إلى مستشفيين

علّقت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة إحالة مرضاها من المستشفيات الحكومية إلى مستشفيين خاصّين، إذ أكد المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي» في تقييمه لهما، أنهما لم يستوفيا كل شروط مركز الاعتماد، و علّق المركز رخصة الاعتماد لهما، في حين ذكرت المديرية أن إيقاف الإحالات إلى القطاع الخاص يعتمد على مبررات معينة وأسباب خاصة.

زيارات ميدانية

قال مصدر لـ«دوت الخليج»، إن «بعض الملاحظات المرصودة على المستشفيين، والتي أدت إلى إيقاف الإحالات، تأكد منها المركز الوطني للاعتماد المنشآت الصحية «سباهي» للمستشفيات عقب زيارات ميدانية، بناء على الملاحظات التي رصدت من مديرية الشؤون الصحية على المستشفيات في القطاع الخاص.

معايير الجودة

أوضحت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، لـ«دوت الخليج»، أن «وزارة الصحة تعمل على الارتقاء بمعايير الجودة في منشآتها الصحية بصورة دائمة، مسترشدة ببرامج التقييم الدوري الذاتي أو الخارجي في جميع المناطق الصحية بصورة دورية، وذلك تبعا لمعايير الجودة المعتمدة من المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي» أو الهيئات الدولية الأخرى، ولا يتطلب هذا التقييم الدوري إيقاف تحويل الحالات، إذ يعتمد ذلك على مبررات معينة ومسببات مخصصة».