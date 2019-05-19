صحة المدينة تعلق إحالة مرضاها إلى مستشفيين

زيارات ميدانية
قال مصدر لـ«دوت الخليج»، إن «بعض الملاحظات المرصودة على المستشفيين، والتي أدت إلى إيقاف الإحالات، تأكد منها المركز الوطني للاعتماد المنشآت الصحية «سباهي» للمستشفيات عقب زيارات ميدانية، بناء على الملاحظات التي رصدت من مديرية الشؤون الصحية على المستشفيات في القطاع الخاص.
معايير الجودة
أوضحت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، لـ«دوت الخليج»، أن «وزارة الصحة تعمل على الارتقاء بمعايير الجودة في منشآتها الصحية بصورة دائمة، مسترشدة ببرامج التقييم الدوري الذاتي أو الخارجي في جميع المناطق الصحية بصورة دورية، وذلك تبعا لمعايير الجودة المعتمدة من المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي» أو الهيئات الدولية الأخرى، ولا يتطلب هذا التقييم الدوري إيقاف تحويل الحالات، إذ يعتمد ذلك على مبررات معينة ومسببات مخصصة».
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