الأغنام تنافس الإبل على مائدة الإفطار بقبة القصيم

وقال أحد الجزارين -عمر الفارق- لـ«دوت الخليج»، إن «من بداية دخول رمضان لاحظنا عدم إقبال المواطنين والمقيمين على شراء لحوم الإبل، وبعد أن كنت في السابق أذبح من 3 إلى 4 رؤوس من الإبل يوميا في 2 من الملاحم أديرهما بالمركز، هبط العدد إلى أقل كثيرا».
وأضاف، إن «سعر الكيلو من لحوم الإبل لا يتجاوز 35 ريالا، وكان من الطبيعي وجود حركة شرائية من مواطنين وزوار للمركز، كون المركز في منطقة ريفية تتوافر فيها الإبل ذات اللحوم الجيدة، ولكن يحدث العكس».
وأكد مصدر في مسلخ البلدية الواقع غرب المركز، أن «المركز يشهد من بداية رمضان ازدحاما من الأهالي والمقيمين، إذ يتم ذبح من 18 إلى 20 رأسا من الأغنام يوميا، ويزيد العدد نهاية الأسبوع».
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