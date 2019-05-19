السعودية اليوم / وزارة الأوقاف الفلسطينية تعرب عن شكرها للمملكة بشأن هديتها من مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي



غزة 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

أعربت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بغزة عن شكرها وتقديرها للمملكة العربية

وأكدت الوزارة استلامها الخميس الماضي قافلة لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة ضمن مشروعها للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، وذلك عبر البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والجهات ذات العلاقة في السلطة الفلسطينية.

وبينت الأوقاف أن القافلة محملة بـ 25 ألف ذبيحة، وزن كل ذبيحة 10 كيلو غرام تقريبًا، ما يعادل 250 ألف كيلو غرام من لحوم الهدي والاضاحي، مشيرةً أن هذا المشروع يُنفذ للعام الثاني على التوالي.

وأكدت أنها ستشرع فورًا في عملية التوزيع على نحو 50 ألف أسرة من الأسر الأشد فقرًا واحتياجًا في قطاع غزة وذلك عبر لجان الزكاة التابعة للوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

// انتهى //

01:03ت م

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غزة 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واسأعربت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بغزة عن شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على دعمهما المستمر للشعب الفلسطيني.وأكدت الوزارة استلامها الخميس الماضي قافلة لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة ضمن مشروعها للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، وذلك عبر البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والجهات ذات العلاقة في السلطة الفلسطينية.وبينت الأوقاف أن القافلة محملة بـ 25 ألف ذبيحة، وزن كل ذبيحة 10 كيلو غرام تقريبًا، ما يعادل 250 ألف كيلو غرام من لحوم الهدي والاضاحي، مشيرةً أن هذا المشروع يُنفذ للعام الثاني على التوالي.وأكدت أنها ستشرع فورًا في عملية التوزيع على نحو 50 ألف أسرة من الأسر الأشد فقرًا واحتياجًا في قطاع غزة وذلك عبر لجان الزكاة التابعة للوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.// انتهى //01:03ت م0134

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