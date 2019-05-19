السعودية اليوم / القائم بأعمال سفارة المملكة بأوكرانيا يلتقي موفد الشؤون الإسلامية



الرياض 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

استقبل القائم بالأعمال في المملكة لدى أوكرانيا محمد العنقري، في مكتبه بمقر السفارة في العاصمة كييف، موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك ضمن برنامج الإمامة في رمضان الشيخ إبراهيم بن نزال السليمان، يرافقه رئيس جمعية مسلمي أوكرانيا بكييف الشيخ سليمان خير اللايف.

وأعرب العنقري، عن شكره لوزارة الشؤون الإسلامية على رأسها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لما تقوم به من جهود دعوية من خلال البرامج التي تنفذها في شهر رمضان المبارك، والتي تجسد رسالة حكومة المملكة العربية

// انتهى //

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الرياض 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واساستقبل القائم بالأعمال في المملكة لدى أوكرانيا محمد العنقري، في مكتبه بمقر السفارة في العاصمة كييف، موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك ضمن برنامج الإمامة في رمضان الشيخ إبراهيم بن نزال السليمان، يرافقه رئيس جمعية مسلمي أوكرانيا بكييف الشيخ سليمان خير اللايف.وأعرب العنقري، عن شكره لوزارة الشؤون الإسلامية على رأسها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لما تقوم به من جهود دعوية من خلال البرامج التي تنفذها في شهر رمضان المبارك، والتي تجسد رسالة حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدماتها التي تقدمها لكافة المسلمين في أنحاء العالم.// انتهى //00:52ت م0131

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