

الطوال 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

صادرت بلدية محافظة الطوال، كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة، شملت موادًا غذائية ولحومًا ودجاجًا في طريقها للمستهلك، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي تقوم بها فرق المراقبة الصحية ببلدية الطوال على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالوهاب محمد سراج مباركي، أن البلدية تعمل جاهدة من أجل الحفاظ على صحة المستهلك من خلال تنفيذ الجولات الرقابية الصحية اليومية على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية لضمان جودة المنتجات المقدمة للمستهلك.

وأشار المباركي إلى أن البلدية رصدت عدة مخالفات لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية تمثلت في تشغيل عمالة بدون شهادات صحية، وتدني مستوى النظافة العامة وسوء تداول مواد غذائية، وأغلقت محلًا غير مرخص يقوم بإعداد وتجهيز الأطعمة في بيئة تفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية، وتم مصادرة مواد غذائية وأدوات طهي وزيوت غير صالحة للاستخدام ومواد غذائية مجهولة المصدر تم إتلافها مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

ودعا جميع المواطنين في حالة رصد أي مخالفة على الصحة العامة إلى التواصل مع البلدية من خلال التواصل الاجتماعي في تويتر @altwalsa أو من خلال نظام البلاغات 940.

// انتهى //

00:30ت م

0127





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية الطوال تصادر كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.