السعودية اليوم / أمطار غزيرة على منطقة الباحة



الباحة 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متفرقة من غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة الباحة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، ومحافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والقرى والعقيق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان والحسام والأمير مشاري وشهبة والثروة الوطني وموطف والمنتزه الوطني والشكران والقمع، سالت على إثرها أودية القاع وليف الجرمل وماطر وبيده وقوب وهوران ومشنية الحبارى ورسبا وضرك وتربة والعديد من الشعاب.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

من جهة أخرى وجه مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحه اللواء علي بن خضران المنتشري، بتسيير عدد من فرق التدخل السريع المجهزة للإنقاذ لمتابعة الحالة المطرية في جميع أنحاء المنطقة ومحافظاتها المشمولة بالنتنبيهات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مع التأكيد على ضباط السلامة بمتابعة التمديدات الكهربائية داخل المنتزهات والغابات، ورفع تقرير يومي وبصفة عاجلة بما يتم ملاحظته، وتمرير أي خطورة حالة للجهات ذات العلاقة والعمل على معالجتها، مثمنًا لجميع الجهات تعاونها وتجاوبها في مباشرة أضرار الحالة المطرية بالمنطقة.

فيما أوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أنه تم مباشرة ٢٥ حادثًا دون حدوث أي خسائر في الأرواح ولله الحمد، فيما ارتفع منسوب المياه وتعدى المفيض في كل من سد الملد وسد وادي جرب، وتم التنسيق مع الزراعة حيال فتح 3 بوابات لسد وادي الملد لتخفيف المياه ولمدة 3 أيام، ومتابعة سد مدهاس حيث بقي على المفيض متر واحد فقط، وسد الجنابين متران ونص فقط، وسد وادي الصدر 4 أمتار تقريبًا، مشيرًا إلى أنه ما تزال جميع فرق الإشراف الوقائي والفرق الاستباقية في مهامها حيال مسح المنطقة والمحافظات ومتابعة الحالة المطرية، ومباشرة ما يقع من حوادث بأسرع وقت ممكن, مبينًا أن جميع العقاب سالكة ومحل اهتمام ومتابعة دوريات السلامة والدفاع المدني بمنطقة الباحة.

ودعا الناطق الإعلامي جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستماع إلى التنبيهات والتحذيرات الصادرة من الدفاع المدني، وعدم المجازفة في عبور الأودية أثناء جريانها وعدم الاقتراب من الأودية والتجمهر أثناء جريانها، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

// انتهى //

23:40ت م

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