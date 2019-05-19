السعودية اليوم / أمطار غزيرة على عسير وجهود حثيثة من الدفاع المدني والأمانة لمتابعة الحالة المطرية



أبها 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وبيشة وتثليث وأحد رفيدة والحرجة وطريب وتنومة والنماص وبلقرن ورجال ألمع ومحايل عسير والمجاردة وبارق.

كما شملت الأمطار مراكز الشعف والواديين وبللحمر وبللسمر وطبب والسودة ووادي بن هشبل ومربة والسرح والبشائر، ومتنزهات الحبلة والفرعاء وعقبتي شعار والصماء، سال على إثرها أودية ترج والجعبة وهرجاب وكتنة ومسفرة وظهاء وجمح وخاط .

جعلها الله سقيا رحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وفي سياق متصل تلقت طوارئ أمانة منطقة عسير مع هطول الأمطار خلال اليومين الماضيين ٤٣ بلاغًا، تركزت على تجمعات المياه وانهيارات جزئية في حي المروج وشارع الأربعين، تمت معالجة ٩٥ % منها.

وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مباشرة 20 فرقة ميدانية لمهامها، من خلال نزح أكثر من 1300 طن من مياه الأمطار التي شهدتها المنطقة، بمشاركة حوالي 500 عامل ومشرف و 6 مضخات لسحب المياه، مبينًا أن أعمال النظافة والصيانة لا زالت جارية في المواقع المتضررة لإزالة نواتج الأمطار والأتربة والمخلفات، ونظافة مصائد السيول والعبارات وإعادة الأوضاع لحالتها الطبيعية، تمهيدًا لتكثيف أعمال الكنس الآلي واليدوي للشوارع الرئيسة والداخلية.

من جانب آخر باشرت فرق الدفاع المدني في أنحاء المنطقة إنقاذ المحتجزين جراء السيول وتجمعات المياه، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوثيق الحالات المتضررة، وإكمال الإجراءات اللازمة.

ودعا نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المقدم عبدالإله بن سعيد الشهراني، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.

// انتهى //

23:10ت م

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