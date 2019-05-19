السعودية اليوم / أحوال جوية سيئة وسط الولايات المتحدة الأمريكية



واشنطن 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

تشهد المناطق الواقعة وسط الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أحوالًا جوية سيئة.

وأفادت هيئة الأرصاد الأمريكية بأن الأحوال الجوية تصاحبها عواصف رعدية وأمطار غزيرة مصحوبة ببرد، قد تسبب فيضانات، ورياح عاتية، مرجحةً اتساع دائرة المناطق التي تهددها الأحوال الجوية، لتشمل ولاية تكساس وجنوب ولاية مينيسوتا.

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23:06ت م

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