اتهام للاتصالات السعودية بتأخير التنمية في عسير وخدمة العملاء ترد

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

اتهم عدد من المواطنين في محايل عسير، شركة الاتصالات السعودية بعسير بأنها تعمدت عدم تنفيذ المشاريع المعتمدة لمحايل كمشروع الألياف البصرية، والذي يفترض تنفيذه منذ عام 2018 على حد تعبيرهم.

من جهتها، تفاعلت الاتصالات السعودية عبر خدمة العملاء مع المواطنين، مشددةً على ضرورة تقديم شكوى رسمية عبر موقع الشركة الإلكتروني.

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كما أعلنت الشركة أنها مستعدة بخدمة العملاء ومتابعة الشكوى عبر موقعها الرسمي، مشيرةً إلى أن هناك مشاريع اعتمدت لمحايل قبل سنتين تقريبًا كمشروع الألياف البصرية، والتي من المفترض أن تكون في بيشة وبللحمر وبللسمر.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة نادي الشهيد إبراهيم الهلالي أنهم يعانون من ضعف الإنترنت بشكل كبير، مطالبًا بتزويد الأبراج بخدمة 5G، متسائلًا عن غياب تنفيذ مشروع الألياف البصرية بالمحافظة.

وقال إبراهيم آل عبدة من منسوبي تعليم محايل: إن هذا الإهمال يخص أكثر من 300 ألف مواطن ومقيم.

وناشد الأهالي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بإنصاف محايل من إهمال الاتصالات المتعمد والذي تسبب بتأخير تنميتها والبدء بتنفيذ مشاريعها، خاصةً مشروع الألياف البصرية، والكبائن الحديثة، والمقسمات الخارجية بما يضمن تحقيق رؤية المملكة 2030م.