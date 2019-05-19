- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم رئاسة أمن الدولة تستهل تغريداتها بمقولات للملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رئاسة أمن الدولة تستهل تغريداتها بمقولات للملك سلمان والأمير محمد بن سلمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
استهل الحساب الرسمي لرئاسة أمن الدولة تغريداته، عبر الحساب الرسمي له على “تويتر”، بنشر مقولات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن الأمن وتحقيق العدل في المملكة.
وقال خادم الحرمين الشريفين: إن الأمن نعمة عظيمة، وهو الأساس في رخاء الشعوب واستقرارها، وعلى الدوام أظهر متابعات الخليج 365 السعودي استشعارًا كبيرًا للمسؤولية، وشكل مع قيادته وحكومته سدًّا منيعًا أمام الحاقدين والطامعين وأفشل- بعد توفيق الله- الكثير من المخططات التي تستهدف الوطن في شبابه ومقدراته، ونقول لأبنائنا وبناتنا ولكل من يقيم على أرضنا: إن الأمن مسؤولية الجميع، ولن نسمح لأحد أن يعبث بأمننا واستقرارنا.
أما مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فقال فيها: لقد أكدت هذه البلاد تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- صدقها في نصرة الحق وتمسكها بثوابتها في تحقيق العدل، وسعيها لاستتباب الأمن الإقليمي والسلام العالمي، وبجهودها التي شهد بها العالم في مكافحة الإرهاب واجتثاث أصوله وتجفيف منابعه.
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة أمن الدولة تستهل تغريداتها بمقولات للملك سلمان والأمير محمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.