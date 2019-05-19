رئاسة أمن الدولة تستهل تغريداتها بمقولات للملك سلمان والأمير محمد بن سلمان

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

استهل الحساب الرسمي لرئاسة أمن الدولة تغريداته، عبر الحساب الرسمي له على “تويتر”، بنشر مقولات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن الأمن وتحقيق العدل في المملكة.

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وقال خادم الحرمين الشريفين: إن الأمن نعمة عظيمة، وهو الأساس في رخاء الشعوب واستقرارها، وعلى الدوام أظهر متابعات الخليج 365 السعودي استشعارًا كبيرًا للمسؤولية، وشكل مع قيادته وحكومته سدًّا منيعًا أمام الحاقدين والطامعين وأفشل- بعد توفيق الله- الكثير من المخططات التي تستهدف الوطن في شبابه ومقدراته، ونقول لأبنائنا وبناتنا ولكل من يقيم على أرضنا: إن الأمن مسؤولية الجميع، ولن نسمح لأحد أن يعبث بأمننا واستقرارنا.

أما مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فقال فيها: لقد أكدت هذه البلاد تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- صدقها في نصرة الحق وتمسكها بثوابتها في تحقيق العدل، وسعيها لاستتباب الأمن الإقليمي والسلام العالمي، وبجهودها التي شهد بها العالم في مكافحة الإرهاب واجتثاث أصوله وتجفيف منابعه.